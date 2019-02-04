Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Kalın'ın konuşmasındaki ana başlıklar şu şekilde;

"Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması"

"(Münbiç) Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır."

"(Fırat'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz."

"IMF ile ilgili konuşmalar bir algı operasyonudur. Türkiye için IMF geride kaldı"

"(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

"Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 18:28