Temiz suya erişemeyen milyonlarca insan var

Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporuna göre 2 milyardan fazla insan temiz suya erişemiyor. Dünya Sağlık Örgütü Raporuna göre ise her yıl kirli su kullanımına bağlı sebeplerle 485 bin kişi hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun raporuna göre de kirli suların kullanılması, çatışmalardan ve savaşlardan daha fazla çocuğun ölümüne neden olurken, her yıl 15 yaş altı 85 bin 700 çocuk kirli su kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Temiz suya erişimi artırmak adına altyapının yetersiz kaldığı ve kurak iklime sahip coğrafyalarda su kuyuları açan Yeryüzü Doktorları, 2013 yılından beri Afganistan, Bangladeş, Çad, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali ve Tanzanya’da açtığı 398 su kuyusu ile 232 bin 392 kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için temiz suya erişimin çok önemli olduğunu belirten Yeryüzü Doktorları Proje Asistanı Mert Özleyen, “Kirli su kullanımı ishal, kolera, dizanteri, tifo gibi hastalıklara neden oluyor. Su ve hijyen ile ilgili hastalıklar beş yaş altındaki çocuklarda ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak görülmekte. Yaşamın kaynağı olan suya, ihtiyaç sahibi coğrafyalarda ulaşım pek kolay olmuyor. Bizler de buralara giderek, su kuyuları açıyor, ulaştığımız her bölgede suya erişmek için verilen mücadeleye şahit oluyoruz. Afganistan da bu mücadeleyi veren ülkelerden biri. Afganistan’ın Baghlan bölgesinde karşılaştığımız Muhibullah ve kardeşi Ubeydullah da her gün suya ulaşmak için evlerinden kilometrelerce yürüyor, yağmur suyunun yer altı sularıyla birleştiği bir havzadan su dolduruyordu. Bu su ile ailenin yemek, temizlik gibi birçok ihtiyacı karşılanıyordu fakat suyu kullanmak için suda bulunan çamurun ayrılmasını ve dibe çökmesini uzun bir zaman beklemeleri gerekiyordu. Temiz su bulunmayan köyde, kirli su kullanmak zorunda oldukları için de sürekli hasta oluyorlardı. Her doktora gittiklerinde ağrıları hafifliyor ama sonra rahatsızlıkları tekrar ediyordu. Yine su doldurmak için yola koyulacakları bir sabah, köylerinde su kuyusu açtığımızı gördüklerinde tarifsiz bir mutluluk yaşadılar. Muhibullah ve kardeşi köylerinde açılan kuyu ile artık sabahları erkenden su bulmak umuduyla yola çıkmıyor, o havzada suyun birikmesi için yağmurun yağma ihtimali üzerine yarışmıyorlar. Gittiğimiz bu köyde açtığımız bir su kuyusu ile onlarca insan için sağlıklı yaşamın başlangıcına vesile olduk. Bizler bu bölgelerde daha fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişimlerini sağlamak ve kirli suların neden olduğu hastalıkların önüne geçebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

BİZİM HABER MERKEZİ