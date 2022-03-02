Terör örgütü 4 çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, silahlı kadrosu için Halep iline bağlı Aynularab ilçesinden 4 çocuğu kaçırdı.

Aynularab'ın batı kırsalındaki Eşme köyünden 26 Şubat'ta 14 yaşındaki Sevsen Derviş ve 16 yaşındaki Nisrin Habaş'ı kaçıran teröristler, 28 Şubat’ta da Tel Haceb köyünden 14 yaşındaki Muhammed Muhammed ile 14 yaşındaki Diyar Muhammed'i kaçırarak alıkoydu.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), 16 Aralık 2021'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, 1 Ekim-15 Aralık 2021'de silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığı bilgisine yer verilmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.