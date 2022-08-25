Terör örgütü eleman tutamıyor: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Güncel 25.08.2022, 19:19
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.
Kaynak: AA
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