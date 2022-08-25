banner39

Terör örgütü eleman tutamıyor: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Güncel 25.08.2022, 19:19
Terör örgütü eleman tutamıyor: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

Kaynak: AA
#pkk #İçişleri Bakanlığı #ikna
Yorumlar (0)
27
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?