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Terör örgütü eleman tutamıyor: 2 örgüt mensubu teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünden kaçan 2 teröristin Habur'da teslim olduğunu duyurdu.

Güncel 20.07.2022, 18:27
Terör örgütü eleman tutamıyor: 2 örgüt mensubu teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.

Kaynak: AA
#pkk #Teslim #Milli Savunma Bakanlığı
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