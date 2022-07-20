Terör örgütü eleman tutamıyor: 2 örgüt mensubu teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünden kaçan 2 teröristin Habur'da teslim olduğunu duyurdu.
Güncel 20.07.2022, 18:27
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/COv4M9HkrZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2022
Kaynak: AA
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