Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? Soylu'dan flaş açıklama!

Habervakti.com'da yer alan habere göre, Barzani'nin haber sitesi Rüdaw ve Fransız Haber Ajansı, dün Türk Silahlı Kuvvetlerini'nin Irak'ta terör örgütü PKK'nın toplantısını bombaladığını duyurdu. Bu toplantıda terörist elebaşı Cemil Bayık'ın da öldürüldüğü öne sürüldü.

PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? Bu sorunun cevabı, dün geceden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine Soylu'dan, "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir.

Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" diye cevap geldi..

Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor. Bu listede bulunan kişilerin ihbarı halinde 10 milyon liraya kadar ödül veriliyor.

Kaynak:Takvim