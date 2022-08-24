Terör örgütünden kaçan bir terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlı operasyonlar sonrasında PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğu kaydedildi.