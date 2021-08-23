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Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Güncel 23.08.2021, 21:13
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun, 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

Kaynak: AA
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