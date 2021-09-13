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Teröre geçit yok: 4 terörist etkisi hale getirildi

Mehmetçik, teröristlere göz aştırmıyor. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Güncel 13.09.2021, 19:27
Teröre geçit yok: 4 terörist etkisi hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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#Fırat Kalkanı harekatı #terörist
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