Teröre geçit yok: 4 terörist etkisi hale getirildi
Mehmetçik, teröristlere göz aştırmıyor. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Güncel 13.09.2021, 19:27
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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