Terörist 1200 kamera kaydı incelenerek 10 saatte yakalandı

İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Bombayı koyan şüpheli kadının olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Şüpheli 10 saatte yakalandı

Operasyonlar kapsamında olayla ilgili 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist yakalandı.

PKK'nın özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Bombalı eylem talimatı Ayn El Arab'dan

Terörist, PKK terör örgütünün Ayn El Arab merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.