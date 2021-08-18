Teröristler Afrin'e füzelerle saldırdı: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığı açıklandı.
Güncel 18.08.2021, 16:12 18.08.2021, 17:16
Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.
AA
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