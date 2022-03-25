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Teröristler ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü

Yapılan başarılı operasyonlarla Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü.

Güncel 25.03.2022, 12:41
Teröristler ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

#Pençe Yıldırım #Fırat Kalkanı
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