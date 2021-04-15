Teröristlere ait sığınak imha edildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde içinde çok sayıda yaşam malzemesi ve silah saklanmış bir sığınak imha edildi.
Güncel 15.04.2021, 17:28 15.04.2021, 17:37
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt kırsalında operasyon düzenlendi.
Arazi tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınağı tespit etti.
İmha edilen sığınaktaki aramada 170 kalaşnikof fişeği, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, akü, 84 büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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