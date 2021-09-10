Teröristlere geçit yok: 6 PKK'lı öldürüldü
Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında operasyonlarını sürdüren Mehmetçik Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Güncel 10.09.2021, 10:01
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/6WOtw0QBwb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
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