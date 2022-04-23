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Teröristlere göz açtırılmıyor: 11 terörist hale getirildi

Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 11 PKK'lı terörist öldürüldü.

Güncel 23.04.2022, 17:38
Teröristlere göz açtırılmıyor: 11 terörist hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
#oençe şimşek #pençe kilit #PKKlı terörist
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