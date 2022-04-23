Teröristlere göz açtırılmıyor: 11 terörist hale getirildi
Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 11 PKK'lı terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu." bilgisi verildi.
Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu. pic.twitter.com/cnIsQGNQmJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2022