Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Güncel 28.09.2022, 17:37
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/I6feofsCUw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2022
Kaynak: AA
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