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Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Güncel 28.09.2022, 17:37
Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #Milli Savunma Bakanlığı
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