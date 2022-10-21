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Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubu terörist öldürüldü.

Güncel 21.10.2022, 17:27
Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #pkk
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