Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 18.08.2022, 21:28
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/UpnmWEBvxU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
Kaynak: AA
28
açık
Günün Anketi Tümü