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Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 18.08.2022, 21:28
Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist hale getirildi

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #msb
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