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Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin daha hava harekatlarıyla öldürüldüğünü bildirdi.

Güncel 06.09.2021, 19:33
Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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