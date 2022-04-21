Teröristlere göz açtırılmıyor: 4 terörist hale getirildi
Mehmetçik, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Güncel 21.04.2022, 19:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2022
Geliyor gelmekte olan!
Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle terörist etkisiz.
Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun...
İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
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