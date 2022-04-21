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Teröristlere göz açtırılmıyor: 4 terörist hale getirildi

Mehmetçik, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncel 21.04.2022, 19:54
Teröristlere göz açtırılmıyor: 4 terörist hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #Eren Abluka2 Operasyonu
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