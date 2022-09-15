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Teröristlere göz açtırılmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 15.09.2022, 19:08
Teröristlere göz açtırılmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#pkk #Terörle mücadele
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