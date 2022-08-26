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Teröristlere göz açtırılmıyor: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 26.08.2022, 16:43 26.08.2022, 17:05
Teröristlere göz açtırılmıyor: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#pkk #Terörle mücadele
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