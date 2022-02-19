Teröristlere göz açtırılmıyor: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yürütülen operasyonlarla kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 19.02.2022, 17:27 19.02.2022, 17:46
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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