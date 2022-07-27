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Teröristlerin açtığı taciz ateşinde 2 asker şehit oldu

Önceki gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı, olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları belirtildi.

Güncel 27.07.2022, 07:18
Teröristlerin açtığı taciz ateşinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli erin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

#şehit #Fırat Kalkanı
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