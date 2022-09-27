Terörle mücadele devam ediyor: 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Güncel 27.09.2022, 17:08
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/PZYAWTMulX
Kaynak: AA
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