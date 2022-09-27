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Terörle mücadele devam ediyor: 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncel 27.09.2022, 17:08
Terörle mücadele devam ediyor: 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #pkk
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