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Terörle mücadele devam ediyor: 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Üç operasyon bölgesinde toplamda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 25.04.2022, 17:33
Terörle mücadele devam ediyor: 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #terörist
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