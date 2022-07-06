Terörle mücadele devam ediyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde iki bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 06.07.2022, 17:11
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında bugün çıkan çatışmada 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Son 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükselmiştir."
Kaynak: AA
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