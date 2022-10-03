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Terörle mücadele devam ediyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 03.10.2022, 20:11
Terörle mücadele devam ediyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #Metina
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