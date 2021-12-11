Terörle mücadele devam ediyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Mehmetçik terörle mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında tüm kararlılığıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 11.12.2021, 17:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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