Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Türk askeri gerek yurt içinde gerek yurt dışında teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Güncel 07.12.2021, 17:57
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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