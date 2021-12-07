Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.