Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 19.09.2022, 19:13
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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