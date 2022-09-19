banner39

Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 19.09.2022, 19:13
Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #pkk #Milli Savunma Bakanlığı
Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?