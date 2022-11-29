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Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güncel 29.11.2022, 17:24
Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #Pençe Kilit Operasyonu
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