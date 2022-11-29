Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Güncel 29.11.2022, 17:24
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesine yer verildi.
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/MnsLXXGwno
Kaynak: AA
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