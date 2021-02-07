TGTV Başkanı Akbulut'tan Boğaziçi açıklaması: Erdoğan'ın yanındayız

Türkiye Gönüllü Teşeküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör atanması bahanesiyle başlayan gösterlere yönelik basın açıklaması yayınladı.

Av. Hamza Akbulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını ve yeni fakültelerin kurulmasını kabullenemeyen uluslararası güç odakları, terör örgütlerini ve uzantılarını milletimize ve devletimize karşı hareketlendirdiler.

Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen, savunma sanayimizin gelişmesinden rahatsızlık duyan ve dünyada örnek gösterilen büyük projelerimizi engellemek isteyen dış mihraklar, yeni provokasyonlarla karşımıza çıkmışlardır.

Bu daha önce de denendiği gibi ülkemize ve milletimize yapılan aleni bir saldırı ve yakıp yıkma hareketidir. Bu tehlikeli oyunu oynayanları ihtar ediyoruz! Milletimizin sağduyusu ve devletimizin kararlılığı hesaplarını bozacaktır.

Boğaziçi üniversitesi en başarılı öğrencilerin, tercih ettiği eğitim kurumlarımızdan birisidir. Buraların yönetilemez hale getirilmesi, terör örgütlerinin barındırılması ve üslenmesine müsaade edilmesi asla kabul edilemez.

Milli irade, üniversitelere de hâkim olacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kürsülerinden ve kampüsünden, millete ve devlete meydan okuyanlar,

Üstünlük kompleksi ile milletin seçtiği cumhurbaşkanına hakaret edenler,

Bir eğitim kurumunu siyasi kalkışmanın merkezi haline getirenler, yargı önünde hesap vereceklerdir.

Boğaziçi Üniversitesi birilerinin “kurtarılmış bölgesi” değildir.

Bu üniversite, bir an önce asli görevine dönerek, milletimiz ve insanlık için bilim üreten saygın bir eğitim kurumu olmalıdır.

Yurtlar başta olmak üzere, üniversite yerleşimi içindeki tüm eklentilerde terör ve aykırı gurup faaliyetleri engellenmelidir.

Üniversitenin öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları üniversitelerinin eğitim dışında kötü bir unvanla anılmasını engellemek ve üniversitenin kariyerini korumak için birlikte hareket etmelidirler.

Boğaziçi protestoları bir öğrenci tepkisi değildir. Bu protestolar, tıpkı 2013 gezi olaylarında olduğu gibi, millet ve devlet düşmanlarının gizlenmek için kullandıkları bir kamuflajdır.

Bugün bu şer sürüsüne, milletimize 15 Temmuz acısını yaşatan FETÖ terör örgütünün de katılmış olması ve örgütlendikleri ülkelerde Türkiye aleyhine gösteriler düzenlemesi nasıl bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

ABD’de kongre baskınını ve Avrupa’da “Sarı yelek” isyanını yaşayan batılı müttefiklerimiz, kendi içlerine kadar uzanan gizli ellerin nasıl bir tehdit oluşturduğunu gördüler. Boğaziçi protestoları ile huzura ve mala zarar verenlere karşı devletimiz, tabiki gereken tedbirleri alacaktır.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak üye kuruluşlarımızla birlikte, “Dün Gezi, Bugün Boğaziçi” denilerek, huzuru ve istikrarı bozmak isteyenlere karşı, vatan, millet ve devletinin selameti için canı pahasına çalışan sayın cumhurbaşkanımızın ve devlet görevlilerimizin yanında olduğumuzu, sahneledikleri oyunlarla, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan her girişimin karşısında olacağımızı, sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.