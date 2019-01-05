TGTV Başkanı Akbulut'un babası son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut'un babası Dursun Akbulut hayatını kaybetti.



Dursun Akbulut'un cenazesi bugün öğle namazını müteakip 4. Levent Çeliktepe Merkez Camii'nden kaldırıldı.

Merhumun cenazesine yoğun bir bir katılım oldu. Cenaze sosyal ve siyasi hayattan bir çok tanınmış ismi biraraya getirdi.

Katılanlar arasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize milletvekili Hayati Yazıcı, AK Parti 26.Dönem İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem bulundu.

Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanlarının yanısıra sevenlerinin yoğun katılımı ile merhum son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası aile adına konuşma yapan ve babası için helallik isteyen Hamza Akbulut cenaze törenine katılanlara teşekkür etti.

Merhuma Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 14:59