TGTV'den 61. yıl dönümünde 27 Mayıs darbesine telin

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından yayımlanan basın açıklaması şöyle:

Üzerinden 61 yıl geçen 27 Mayıs Darbesi, siyasi tarihimizin yüz karasıdır. Sivil ve askeri kanattan oluşan vesayetçi yapı ve onun siyasi işbirlikçileriyle Milli iradeyi yok sayan 27 Mayıs darbesini ve kapı araladığı tüm darbeleri lanetliyoruz.

Milletin tek parti despotizminden hürriyetine kavuşmasını hazmedemeyenler, darbe ortamını hazırlamak için her türlü yalan, iftira, düzen ve provokasyonla ülkeyi kargaşaya sürüklemek istemişlerdir.

27 Mayıs, ülkemizde ilk darbe virüsünün üretildiği bir laboratuvar olmuştur.

27 Mayıs darbesine gerekçe olarak gösterilen iddia ve ithamların aslı olmadığı halde, hem darbe yapılmış, TBMM feshedilerek ülkenin başbakanı, Adnan Menderes ve iki bakanı, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu suçsuz yere idam edilmiştir. Anayasa ortadan kaldırılmıştır.

Devlet büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyor, millete yaptıkları hizmetlerini hayırla yad ediyoruz. Din, ibadet ve inanç özgürlüğünün simgesi olan ezanımızı aslına döndüren kahramanlarımızı şükranla anıyoruz.

Yassıada'daki yargılamalar, hukukun cinayetlere bir kılıf olarak kullanıldığı ölüm duruşmalarıdır. Ülkenin başbakanı ve bakanları, bir yıl boyunca adada esir tutulup, en ağır fiziki ve psikolojik işkencelere maruz bırakılmışlardır. Sözüm ona kardeş kavgasını engellemek için harekete geçenler, Yassıada’da milleti arkadan hançerlemişlerdir.

Millet vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs kabusunu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.

27 Mayıs darbesi demokrasimizin yüz karasıdır. Haksız yere idam edilen devlet adamlarımızın itibarları iade edilmiştir. Yassıada’nın “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na” dönüştürülmesi çok güzel gelişmelerdir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, üye kuruluşlarımız ve milletimizle birlikte darbeci zihniyete asla müsaade etmeyeceğimizi ve ülkemizde darbeye giden yolların kapandığını kamuoyuna sunarız.