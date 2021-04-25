TGTV: Soykırım, emperyalist bir iftiradır

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut imzasıyla "Soykırım, Emperyalist Bir İftiradır!" başlığıyla yayımlanan basın açıklaması şöyle:

Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı günlerinde, bazı etnik gurupların, devlete karşı dış güçlerle işbirliği yapıp iç savaş çıkarma tehlikesine karşı, zorunlu göç tedbirini uygulamıştır.

Tarihimizdeki bu olayın aslını değiştirerek, soykırım iftira kampanyasına dönüştürenleri ve 24 Nisan 2021 konuşması ile bu kervana katılan ABD Başkanının açıklamalarını, şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

“1915 Olayları”, emperyalist güçlerin, Türkiye’yi tehdit etmek için şişirdikleri bir balondur. Tarihi belgeler bu olayın aksini söylemektedir.

1915 olaylarına “Soykırım” diyen siyasetçilerdir ve dünya kamuoyunu kandırmaktadırlar.

1915 olaylarına, soykırım iddiasında bulunan bir şer ittifakı ile karşı karşıyayız. Bir asır önceki olaylar üzerinden, Türkiye karalanmak ve önü kesilmek istenmektedir.

Küresel güçler, yüzlerce yıl aynı imparatorluk altında yaşadığımız, bugün de vatandaşlık bağı ile aynı toprakları paylaştığımız bir halkı, “Ermeni Kozu” haline getirip, bir çatışma aracı haline dönüştürmek istemektedirler. Bu oyuna hep birlikte karşı olmalıyız.

ABD Başkanı Joe Biden, soykırım sözleri ile bir “emperyal iftiranın” sözcüsü olmuştur. Irak’ın işgali için ”kitle imha silahları” yalanını, Afganistan’ın işgali için “terörle mücadele” yalanını ve Suriye’nin parçalanması için de “IŞID” yalanını dünyaya yayanlar, bugün de soykırım yalanı ile saldırılarına devam etmektedirler.

ABD’nin, Irak’ta 1,5 milyon, Afganistan’da 1 milyon, Japonya’da atom bombası ile yüzbinlerce kişiyi katlettiğini ve kendi kıtasında yaptığı Kızılderili soykırımını görmezden gelerek, Türkiye’yi soykırım yapmakla itham etmesi utanmazlıktır.

Milletimiz, ABD ve işbirlikçilerinin oynadıkları oyunun farkındadır. Bu millet, 15 Temmuz gecesi onların hesaplarını nasıl bozmuşsa, yenilerini de bozmaya gücü yetecektir.

Türkiye, artık korkutularak içe kapatılacak bir ülke değildir. Milletimiz, dost ve müttefiklik adı altında kendisine yapılan düşmanlıkların farkındadır.

Sınırımızdaki terör örgütlerine binlerce tır silah taşıyarak terör ordusu kuranlar, Suriye’yi bölerek sınırımızda uydu devlet sınırı çizenler, Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızı tanımayanlar, 15 Temmuz darbe girişimi ile milli iradeyi yıkmak isteyip, FETÖ’ye kol kanat açanlar, savunma sanayimizi engellemek için ambargo uygulayanlar, kur üzerinden ekonomimize saldıranlar, şimdi de soykırım yalanı ile düşmanlıklarını tazelemişlerdir.

Yapılan bu düşmanlıklar, milletimizin birlik ve beraberlik duygusunu yükseltmiştir. Türkiye, artık “Birilerinin gözden çıkaracağı” bir ülke değildir. Türkiye, dostluğu kıymetli bir ülkedir. Karşımıza geçenlerin, hesaplarını bozacak güçteyiz.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, üye kuruluşlarımızla birlikte, siyasetçileri tarihe müdahale etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz. 1915 olaylarının “Soykırım” olarak nitelendirilmesinin, milletimiz nezdinde yok hükmünde olduğunu, bu iftirayı tarihimize bir leke olarak sürmek isteyenlerin tarih, hukuk ve bilim önünde yalancı olduklarını kamuoyuna ilan ediyoruz.