The Economist Kanal İstanbul'u hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanımladığı tarihi proje, tanıtıldığı ilk günden beri Türkiye karşıtı yabancı basının hedefinde.

Her fırsatta ve platformda Türkiye aleyhine propaganda yürüten, terör örgütlerine kol kanat geren Batı basını, bir kez daha Kanal İstanbul’u hedef aldı.

The Economist’in proje karşıtı muhalif “uzmanların” görüşlerine yer verdiği haberinde, kanalın çevreci olmadığı ve rant için yapıldığı iddia edildi. Haberde “Uzmanlar bu projeyi, Türkiye tarihindeki en büyük rant arayışı ve çevre felaketinin reçetesi olarak nitelendiriyor” ifadelerine yer verildi.