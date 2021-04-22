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Thodex'in kurucusu açıklama yaptı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'den açıklama geldi.

Güncel 22.04.2021, 16:17 22.04.2021, 16:49
Thodex'in kurucusu açıklama yaptı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer açıklama yaptı.

Özer açıklamasında, "19 Nisan'da yurt dışına yatırımcılarla görüşmek için çıktım. 391 bin kişinin 2 milyar dolarıyla kaçtığım iddiası asılsız. Türkiye'deki tüm kripto para hacmi bile 2 milyar dolar değil. Hiçbir kullanıcımız mağdur olmayacak. Sorunun nedeni şirket hesaplarına yapılan siber saldırı. Hesaplarda anormal dalgalanma olduğu için işleme kapatıldı." ifadelerini kullandı.

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#Thodex
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