Thodex'in kurucusu açıklama yaptı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer açıklama yaptı.

Özer açıklamasında, "19 Nisan'da yurt dışına yatırımcılarla görüşmek için çıktım. 391 bin kişinin 2 milyar dolarıyla kaçtığım iddiası asılsız. Türkiye'deki tüm kripto para hacmi bile 2 milyar dolar değil. Hiçbir kullanıcımız mağdur olmayacak. Sorunun nedeni şirket hesaplarına yapılan siber saldırı. Hesaplarda anormal dalgalanma olduğu için işleme kapatıldı." ifadelerini kullandı.