Thodex'in yöneticisi Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta görüntülendi
Her yerde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta görüntülendi. Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görülüyor.
Güncel 06.05.2021, 18:50
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.
Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.
Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir otele giriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor.
Kaynak: AA
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