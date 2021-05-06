banner39

Thodex'in yöneticisi Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta görüntülendi

Her yerde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta görüntülendi. Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görülüyor.

Güncel 06.05.2021, 18:50
Thodex'in yöneticisi Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta görüntülendi

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir otele giriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor.

Kaynak: AA
banner53
#Thodex #Faruk Fatih Özer #kripto para
Yorumlar (0)
21
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?