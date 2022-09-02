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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı

Arnavutluk’ta 30 Ağustos'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Özer'in mahkeme sürecine göre Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Güncel 02.09.2022, 14:04
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı

Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.

Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

#Thodex #Faruk Fatih Özer
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