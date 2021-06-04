THY Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu
Türk Hava Yolları Avrupa'da en fazla sefer düzenleyen hava şirketi olmaya devam ediyor. THY 15 ay sonra bir rekora daha imza atarak bir günde 863 uçuş gerçekleştirdi.
Güncel 04.06.2021, 20:05
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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