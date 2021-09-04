THY'den PCR testi hatırlatması
Türk Hava Yolları tarafından pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı olmayan kişilerin iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğuna tabi olacakları hatırlatıldı.
Güncel 04.09.2021, 10:24 04.09.2021, 10:29
THY'nin sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA
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