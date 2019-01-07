THY'nin iç ve dış hatlarda bazı seferleri iptal oldu

Yoğun kar yağışı sebebiyle Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerinin etkilendiği duyuruldu.

Türk Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''İstanbul’da pazartesi beklenen hava muhalefeti, Atatürk Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir.'' denildi.

Buna göre 7 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferleri iptal edildi. Bu arada Sabiha Gökçen-Antalya seferi de karşılıklı iptal edildi.

Kaynak: AA