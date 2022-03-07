THY'nin Minsk uçuşlarını durdurma kararı uzadı

THY'nin Twitter'daki hesabından yapılan duyuruda, "9 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerini yer verildi.