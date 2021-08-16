THY'nin tarifeli Afganistan uçuşları iptal edildi

Afganistan'da uzun süredir saldırılarını artırarak sürdüren Taliban, ülkenin yönetimini ele geçirildi. 10 gündür şehir merkezlerine saldıran ve 31 ili ele geçiren Taliban, son olarak başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı.

Başta ABD olmak üzere pek çok ülke, Afganistan'daki büyükelçilik personelini ve diğer vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Türk Hava Yolları da orada bulunan Türklerin tahliyesi için bir uçak gönderdi.

Diğer yandan THY, Afganistan'a olan tarifeli uçuşlarını da iptal etti.

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