THY Ukrayna'ya komşu ülkelerde kapasitesini artırıyor

Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.