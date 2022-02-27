THY Ukrayna'ya komşu ülkelerde kapasitesini artırıyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiği, ihtiyaca göre uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığı paylaşımında bulundu.
Güncel 27.02.2022, 16:37
Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü