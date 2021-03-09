TİKA'dan Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalara destek

Bosna Hersek’teki tüm bilimsel araştırmalarda kullanılacak cihaz yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntü alma imkânı sağlıyor. Ülkedeki ilk yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu olma özelliğini taşıyan cihazdan fizik, kimya, malzeme bilimi, makine ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere ülkede bilimsel araştırma yapan tüm kurumlar yararlanabilecek.

Mikroskobun kullanımına yönelik teknik eğitimler Türkiye’den gelen uzman eşliğinde 25-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde ilgili alanda çalışan akademik kadrolarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Eğitimin ardından yapılan törene Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muris Torlak, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi ve Travnik Üniversitesinden akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

Törende konuşan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muris Torlak, akademik çalışmalar için böylesine değerli bir donanımın kazandırılmasından ve gerekli eğitimlerin sunulmasından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini sundu. Torlak, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda artırılarak ilerleme kaydedilmesini umduğunu belirtti.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Türkiye’de geliştirilerek üretilen tamamı yerli ve milli cihazın Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek ARGE projelerinde kullanılacağından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülkenin her geçen gün daha da yakınlaştığını ve yakın zaman içerisinde bunun tüm sektörlerde kazan kazan bağlamında hissedileceğini belirtti. Ünal, ülkedeki tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin kullanımına sunulan Atomik Kuvvet Mikroskobunun hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

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