TİKA’dan Gine’ye Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım ünitesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Gine Cumhurbaşkanının eşi Djane Kaba Conde, Gine Sağlık Bakanı Colonel Remy Lamah, T.C. Konakri Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen ve eşi Didem Türemen, TİKA Konakri Koordinatörü Gökhan Keser, hastana çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ünitenin açılışını yapan First Lady Djane Kaba Conde buradaki konuşmasında, “TİKA sağlık alanında birçok proje gerçekleştirdi. Çok sayıda doktor, hemşire ve ebeye yeni doğan bakım ve canlandırma eğitimi ile acil durumlarda müdahale eğitimi verdi. Donka Hastanesi’nde 2017 yılında elektrik kesintisi nedeniyle 12 yeni doğan hayata gözlerini yumduğunda TİKA jeneratör desteğinde bulunarak sorunumuzu çözüme kavuşturdu. İki ülkenin Cumhurbaşkanına ve Emine Erdoğan’a yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin Donka Hastanesi Kampüsünde bir çocuk hastanesi inşası sözü var ve yer tahsisi yapıldı.” dedi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile hastaneye kurulan oksijen jeneratörlü sistem sayesinde yoğun bakım ünitesi kendi oksijenini üretebiliyor. Diğer gaz kaynaklarının neden olduğu güvenlik risklerini ortadan kaldıran sistem, jeneratörle yerinde oksijen gazı üretimi sayesinde dış kaynaklı oksijen gazı tedarikinin getirdiği tekrar dolum, sipariş işlemleri, tank kirası, sevkiyat ücretleri ve gelecekte oksijen tedarikçisinin fiyat arttırması gibi ek yükleri de ortadan kaldırıyor ve 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabiliyor. Proje kapsamında TİKA tarafından hastaneye ayrıca; 5 kuvöz, 2 radyant ısıtıcı ve 10 adet bebek kodu desteğinde bulundu.