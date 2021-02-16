TİMAV 9. Geleneksel Hikaye Yarışması başvuruları başladı

İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, kültür ve edebiyata dair kabiliyetlerini ortaya çıkarabilme, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlayan TİMAV Geleneksel Hikâye Yarışması, 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın İmam Hatip camiasının mezun, mensup ve muhiplerine hizmet etmek için kurulmuş bir vakıf olduğunu belirten TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, özelde imam hatip okulları ve öğrencileri için genelde ise din eğitimi, gençlik ve sosyal politikalar adına bilgi, düşünce ve strateji üretmek için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini bildirdi. Öksüz, geleneksel hale getirdikleri hikâye yarışmasının da Türkiye’de imam hatipli öğrenciler arasında genel bir kabul gördüğünü, öğrenciler tarafından merakla beklendiğini dile getirdi.

Öksüz, son 6 yıldır Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle hayat bulan hikâye yarışmalarını; bazı yıllarda temalı, bazı yıllarda ise serbest konulu yaptıklarını dile getirdi. 2021 yılında, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle insanlığın yaşadığı bu korkulu ve belirsiz süreci, toplumsal travmayı, değişen alışkanlıkları farklı bir açıdan kayıt altına almak, gençlerin bu süreçte yaşananlara dair gözlem, tespit, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine imkân tanımak amacıyla “Yeni Normal” konusuyla çağrıya çıktıklarını söyleyen Öksüz, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin salgının başından beri düşledikleri hayallerini, ertelemek durumunda kaldıkları hedeflerini, yeni normal hayata dair beklentilerini, değişen duyguları, korkuları ve korumaya çalıştıkları zihin ve beden sağlıklarına dair düşüncelerini kağıda dökmelerini istediklerini söyledi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin pek çok alanda olduğu gibi sosyal alanlarda ve özellikle de edebiyat alanında başarılı işler çıkardıklarını ifade eden Öksüz: “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin neredeyse tüm illerinden binlerce hikâye vakfımıza ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda elimize ulaşan eserler gösterdi ki, İmam Hatip Lisesi öğrencileri, jürimizin derece alacak öğrencileri seçmekte gerçekten zorlandığı hikâyeler kaleme aldılar. İHL’lerin bu noktada ciddi bir birikiminin olduğu aşikâr. Bu birikimin genişlemesi, şekillenmesi, bu noktada yeteneği ve gayreti olan öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varması ve öne çıkması için bu yarışmayı düzenliyoruz ve önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye genelinden yoğun bir katılım beklediğimiz yarışmamızla ilgili ayrıntılar vakfımızın internet sitesi www.timav.org.tr’den öğrenilebilir” dedi.

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, 09 Mayıs 2021 itibariyle hikâye yarışması için başvuruların sona ereceğini, değerlendirme sürecinin ardından Temmuz ayı içinde sonuçların açıklanacağını, normalleşme takvimine bağlı olarak, Eylül ayında okulların açıldığı ilk hafta içinde belirlenen bir tarihte düzenlenecek bir tören ile ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı.