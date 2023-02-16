Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için mesajlar yayınlandı

ABD'nin New York kentinde bulunan ünlü Times((TAYMS)) Meydanı'ndaki panolarda Türkiye'deki depremzedeler için duygusal mesajlar paylaşıldı.

Mesajlarda milli birliğe dikkat çekildi ve uluslararası dayanışma takdir edildi.

İlan panosunda "Asrın felaketi", "Türkiye'ye desteğiniz için teşekkür ederiz", "Türkiye her zamankinden daha fazla birleşiyor.", "Umuda tutun", "Kahramanlar doğar " ve "Hüzün yüreklerimizi doldurdu" mesajları paylaşıldı.